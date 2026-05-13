Στο ΚΑΤ ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στην Αλεξάνδρας

Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ ένας ηλικιωμένος ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατησίων, αμέσως μετά τη Λουκάρεως, και είχε ως αποτέλεσμα και τον ελαφρύ τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας, καθώς και να κλείσει η μια λωρίδα για μισή ώρα.

Σε ό,τι αφορά τον ηλικιωμένο, φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι, όμως η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Στο σημείο. σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.