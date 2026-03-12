Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω τροχαίου: Σοβαρά τραυματισμένος ένας οδηγός μοτοσυκλέτας

Χαώδες είναι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Κηφισίας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων ,που έχουν σημειωθεί τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά -όπου υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα, αλλά και σε αυτό προς Αθήνα.
Το ένα από τα ατυχήματα, που επέφερε τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, σημειώθηκε στο τούνελ της Κηφισιάς, στο ύψος της Κατεχάκη, και έγινε με την εμπλοκή και μοτοσικλέτας της ΕΛ.ΑΣ. Η μία λωρίδα παραμένει κλειστή και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Το Ιράν ορίζει πρώτη φορά τις προϋποθέσεις για λήξη του πολέμου - Οι τρεις όροι
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.