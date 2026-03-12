Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω τροχαίου: Σοβαρά τραυματισμένος ένας οδηγός μοτοσυκλέτας

Χαώδες είναι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Κηφισίας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων ,που έχουν σημειωθεί τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά -όπου υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα, αλλά και σε αυτό προς Αθήνα.

Το ένα από τα ατυχήματα, που επέφερε τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή, σημειώθηκε στο τούνελ της Κηφισιάς, στο ύψος της Κατεχάκη, και έγινε με την εμπλοκή και μοτοσικλέτας της ΕΛ.ΑΣ. Η μία λωρίδα παραμένει κλειστή και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.