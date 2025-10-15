Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα και ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, στη Μεσογείων, στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από Κάντζα έως Παιανία, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου ενεπλάκησαν λεωφορείο και φορτηγό. Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/3uW5R6iP3j — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025