Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς το πρωί της Τετάρτης, με κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Κίνηση στη Λεωφόρο Αμαλίας
Κίνηση στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας | Eurokinissi
Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα και ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, στη Μεσογείων, στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

 

κίνηση
Κίνηση τώρα | Google MapsΚ

Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από Κάντζα έως Παιανία, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου ενεπλάκησαν λεωφορείο και φορτηγό. Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

 

