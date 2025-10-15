Στο «κόκκινο» η κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό και κέντρο

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα και ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα.
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, στη Μεσογείων, στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από Κάντζα έως Παιανία, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου ενεπλάκησαν λεωφορείο και φορτηγό. Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.