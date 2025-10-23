Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν και σήμερα (23/10), οι οδηγοί στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Όπως σχεδόν κάθε ημέρα, ο Κηφισός παραμένει το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τους οδηγούς. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Λυκόβρυση, με τις εντονότερες καθυστερήσεις να σημειώνονται μεταξύ της λεωφόρου Αθηνών και των Αγίων Αναργύρων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της Αθήνας, όσο περνάει η ώρα, η κυκλοφοριακή εικόνα επιδεινώνεται, με τον «χάρτη» να κοκκινίζει σε πολλούς δρόμους. Σύμφωνα με την Τροχαία, έντονη συμφόρηση καταγράφεται στο γνωστό «τρίγωνο» γύρω από το Χίλτον – στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας – καθώς και στην οδό Αρδηττού και στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού, έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, καθυστερήσεις εντοπίζονται τμηματικά στην κάθοδο προς το κέντρο, κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου.

Αντίστοιχα, δυσκολίες παρατηρούνται στη λεωφόρο Καρέα, από τον κόμβο της Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών, καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη μέχρι την οδό Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά, μικρή επιβράδυνση στην κυκλοφορία σημειώνεται περιμετρικά του λιμανιού, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας την Πέμπτη (23/10) περίπου στις 8:00:

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 23, 2025