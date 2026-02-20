Μενού

Στο «κόκκινο» η κίνηση σε Κηφισό και Μεσογείων: Μπλοκαρισμένο το κέντρο της Αθήνας από νωρίς

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Μεσογείων, Αλεξάνδρας και κέντρο Αθήνας, με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Αττική οδός | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις κεντρικές αρτηρίες όσο και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος της Αχαρνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η εικόνα στις 07:45, όπως αποτυπώνεται στο Google Maps, δείχνει τον δρόμο «στο κόκκινο».

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, όπου η πυκνή ροή και οι διασταυρώσεις επιβραδύνουν την κυκλοφορία, ειδικά στις ώρες αιχμής.

Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους

 

Αντίστοιχα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη προς το κέντρο, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, με «σημειωτόν» τμήματα σε αρκετά σημεία της διαδρομής.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλιμο έως το Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου σχηματίζονται ουρές και οι καθυστερήσεις είναι έντονες.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με βασικές οδούς και μικρότερους κάθετους δρόμους να παρουσιάζουν επιβραδύνσεις.

