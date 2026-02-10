Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους: Σημειωτόν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους

Μία ακόμα ημέρα η αυξημένη κίνηση στους δρόμους προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών στην Αθήνα, καθώς σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν.
Ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο «κόκκινο» από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού.
Παράλληλα, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις καταγράφονται καθυστερήσεις:
- Προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας
- Προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης η λεωφόρος Κηφισιάς, η λεωφόρος Μεσογείων, η βασιλίσσης Σοφίας, η βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Συγγρού στην άνοδο προς κέντρο από το ύψος του Αγίου Σώστη και η Πειραιώς κοντά στην Ομόνοια.
Τμηματικά αυξημένη κίνηση παρουσιάζουν τμηματικά η λεωφόρος Ποσειδώνος, η Βουλιαγμένης, η περιφερειακή Υμηττού και κεντρικές οδοί στον Πειραιά.
Χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:45 το πρωί της Τρίτης:
