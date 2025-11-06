Μενού

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στην Αθήνα - Πού εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις

Οι δρόμοι στην Αθήνα που υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση το πρωί της Πέμπτης (06/11).

Κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας
Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισίας | Eurokinissi
Στο κόκκινο για ακόμη μια μέρα βρίσκεται η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία εντοπίζεται στον Κηφισό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Αιγάλεω.

Στην λεωφόρο Κηφισίας επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ στη λεωφόρο Μεσογείων η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Κίνηση εντοπίζεται επίσης και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Κηφισίας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό:

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

