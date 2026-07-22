Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος φωτιάς στην Αττική - Απαγόρευση εισόδου στον Λυκαβηττό

Στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5 βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη (22/07), η Αττική, με τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς να είναι ακραίος. Για τον λόγο αυτό, έχουν ληφθεί μέτρα, όπως το κλείσιμο του Λυκαβηττού.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή τέθηκαν τα έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων για την αποφυγή της εκδήλωσης φωτιάς.



​Στο πλαίσιο αυτό, από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονής στον λόφο του Λυκαβηττού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι «σφραγισμένες» από δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες περιφρουρούν την περιοχή για την αποτροπή οποιασδήποτε διέλευσης πεζών ή οχημάτων.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Orange Press Agency:

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής το σύνολο των υπηρεσιών του.

Παράλληλα, λαμβάνεται μια σειρά από στοχευμένα μέτρα προστασίας που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τους εργαζόμενους που βρίσκονται στο πεδίο κάτω από τις αντίξοες συνθήκες, καθώς και τη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα της πόλης.



Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.



Για τον λόγο αυτό, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Σημειώνεται πως πλην της Αττικής, είναι άλλες τέσσερις περιοχές στο 5

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Αργολίδα

Κορινθία

⚠️ 🔔 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακραίος κίνδυνος Πυρκαγιάς 5️⃣ για αύριο Τετάρτη 22/07 σε:



🔴 Αττική

🔴 Βοιωτία

🔴 Φθιώτιδα

🔴 Αργολίδα

🔴 Κορινθία



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