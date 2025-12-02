Στο Κτηματολόγιο οι Πολεοδομίες: Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται από τους δήμους

Αλλαγές έρχονται στις πολεοδομίες μετά από δεκαπέντε χρόνια καθώς θα υπαχθούν στο Κτηματολόγιο και θα φύγουν από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι μηχανικοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που υπηρετούν στις 185 πολεοδομίες θα μεταφερθούν στα 97 γραφεία του Κτηματολογίου, το οποίο θα μετονομαστεί σε Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου δόμησης.







«Το Κτηματολόγιο είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι συναφής σε σημαντικό βαθμό με αυτή την διαδικασία. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα βασίζεται σε ψηφιακά δεδομένα απολύτως. Από του χρόνου και άρα μπορεί να είναι ο υποδοχέας των διαδικασιών αυτών», δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο:

Ο νέος φορέας θα αποσπάσει από τους δήμους την τυπική αρμοδιότητα της έκδοσης οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο κατασκευών και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Στόχος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων καθώς μέχρι τώρα το 90% των αδειών εκδίδονται αυτόματα μέσω πλατφόρμας του ΤΕΕ και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνονται κατ’ εξαίρεση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο οι έλεγχοι θα γίνονται και με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή αξιοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα θα υποδεικνύει τους φακέλους που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάζουν αυθαιρεσίες.

Η μεταφορά των πολεοδομιών θα ξεκινήσει πιλοτικά τον Ιούνιο του 2026 και σχεδιάζεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.