Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έφτασαν οι αγρότες: Συμβολικός αποκλεισμός με παρατεταγμένα τρακτέρ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση που εξήγγειλαν οι αγρότες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς περίπου 15 τρακτέρ από τα Μάλγαρα έφτασαν στο σημείο με πέντε από αυτά να παρατάσσονται μπροστά στην κλειστή πύλη του λιμανιού, στην οδό Κουντουριώτου, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένα τέταρτο αργότερα κατέφθασε αντίστοιχος αριθμός τρακτέρ από τα «Πράσινα Φανάρια», στην οδό Κουντουριώτου, και παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Στο σημείο έχουν φτάσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι από μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, με αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, καθώς και αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα σε τελωνεία. Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν επίσης μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης φοιτητές και εργατικά σωματεία.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η εικόνα στο λιμάνι είναι χαρακτηριστική, καθώς έχουν ήδη παραταχθεί δεκάδες τρακτέρ, ενώ το πλήθος πυκνώνει συνεχώς με την άφιξη αγροτικών οχημάτων, Ι.Χ., αλλά και τουριστικών λεωφορείων που μεταφέρουν διαδηλωτές.

​Οι συγκεντρωμένοι έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της επιβατικής πύλης, στέλνοντας μήνυμα ότι θα παραμείνουν εκεί για ώρες.

Όπως ανέφερε νωρίτερα η ΕΡΤ, η αστυνομία φαίνεται να έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για να αποτρέψει την είσοδο των αγροτών, οι οποίοι θέλουν να μπουν με τα τρακτέρ στο λιμάνι. Ήδη στο λιμάνι έχει φτάσει διμοιρία των ΜΑΤ, αλλά και μέλη της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Παράλληλα, οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.