Στο λιμάνι του Λαυρίου το ΙΟΝΙΣ: «Έδεσε» με ασφάλεια μετά τη μηχανική βλάβη

Το πλοίο ΙΟΝΙΣ έφτασε στο λιμάνι του Λαυρίου μετά το μπλακάουτ που υπέστη νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο μπήκε στο λιμάνι και ξεκίνησε η διαδικασία κατάπλου με την αρωγή του ρυμουλκού με αποτέλεσμα πλέον να «δέσει» με ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμανε συναγερμός στο ΙΟΝΙΣ καθώς ένα μπλακάουτ προκάλεσε ακυβερνησία, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Το πλοίο «ΙΟΝΙΣ», με 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα, έπλεε μόνο με την ισχύ μίας μηχανής, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη είχε «μερικώς αποκατασταθεί».