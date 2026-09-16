Στο μικροσκόπιο 153 υπηρεσίες υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο: Ψυχολόγοι χωρίς πτυχία και ιατρεία σε σπίτια

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντοπίζει σοβαρές παραβάσεις στον χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ιατρικές πράξεις φέρεται να πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένο ή αναρμόδιο προσωπικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυϊατρείου στην Αττική, όπου πραγματοποιούνταν εμφυτεύσεις μαλλιών από προσωπικό χωρίς την προβλεπόμενη εξειδίκευση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί ύστερα από ανώνυμη καταγγελία και αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών πραγματοποιούνταν από μη εξειδικευμένο προσωπικό, κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Ψυχοθεραπεία από μη ψυχολόγους και εργαζόμενοι χωρίς άδεια

Στα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών περιλαμβάνονται περιπτώσεις συνεδριών ψυχοθεραπείας από πρόσωπα που δεν ήταν ψυχολόγοι, αλλά και εργαζόμενος σε ιδιωτικό πολυϊατρείο ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, δεν διέθετε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και περιπτώσεις κέντρων εναλλακτικών θεραπειών, όπου διαπιστώθηκε η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον ΕΟΦ.

«Υπάρχουν καταγγελίες για παράνομα κέντρα σε διαμερίσματα»

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται και χώροι που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, έχει επισημάνει το ζήτημα των καταγγελιών για χώρους που λειτουργούν ακόμη και μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, με αντικείμενο μεταξύ άλλων υπηρεσίες αισθητικής και τατουάζ.

Η ίδια, μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στην ανάγκη οι καταγγελίες να αξιοποιούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε στοχευμένους ελέγχους και στην αποκάλυψη δραστηριοτήτων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ερευνώνται 153 υπηρεσίες υγείας που διαφημίζονται στο διαδίκτυο

Παράλληλα, λίστα με 153 υποθέσεις υπηρεσιών υγείας που διαφημίζονταν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίζονταν ως πιθανώς αμφισβητούμενες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες παραδόθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το υπουργείο Υγείας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Η διαδικτυακή διαφήμιση υπηρεσιών υγείας αποτελεί πλέον ένα σημαντικό πεδίο ελέγχου, καθώς ο πολίτης μπορεί να έρθει σε επαφή με υπηρεσίες και θεραπείες χωρίς να έχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για να διαπιστώσει εάν ο πάροχος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια και εάν η συγκεκριμένη πράξη μπορεί νόμιμα να παρέχεται.

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η δυνατότητα επαναλειτουργίας μιας επιχείρησης μετά την επιβολή κυρώσεων. Όπως επισήμανε η κ. Ρογκακού, το κλείσιμο μιας δομής δεν αποκλείει απαραίτητα την επανεμφάνισή της με διαφορετική επωνυμία ή άλλο ΑΦΜ, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.