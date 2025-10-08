Στο «μικροσκόπιο» 4 άτομα για την έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η περιοχή των Ιλισίων μετά την ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στην Μιχαλακοπούλου.

Λίγο μετά τις 10 και μισή το βράδυ σημειώθηκε η έκρηξη, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο χωρίς να χρειαστεί κάποια κατάσβεση.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής έκαναν επόπτευση της ντισκοτέκ που έγινε η έκρηξη, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή και ευτυχώς δεν περνούσε ούτε κάποιος περαστικός απ' έξω.

Στο σημείο έχει φτάσει και το ΤΕΕΜ κάνοντας έρευνα για υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τέσσερα άτομα πέρασαν μπροστά από τη ντισκοτέκ λίγο πριν από την έκρηξη, πέταξαν κάτι και λίγο μετά ακούστηκε ο εκκωφαντικός θόρυβος.

Γι' αυτό τον λόγο οι αστυνομικοί ερευνούν και τις κάμερες ασφαλείας από καταστήματα στη γύρω περιοχή, ώστε να δουν ποιος έριξε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η ντισκοτέκ στην οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές από την έκρηξη είναι η ιστορική Jacky.O, στην οποία έχουν γυριστεί αρκετές σκηνές από παλιές γνωστές ταινίες της δεκαετίας του 1980.