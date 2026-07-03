Στο «μικροσκόπιο» τα ευρήματα από τις εμπρηστικές επιθέσεις: Σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοΐδη

Ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας εκπέμπεται από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ηγήθηκε μιας ευρείας και κρίσιμης σύσκεψης.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν κορυφαία στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με μοναδικό σκοπό τον απόλυτο συντονισμό των ενεργειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ξεκαθάρισμα του τοπίου γύρω από τις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη νύφη του Θερμαϊκού.

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Οι επιθέσεις αυτές δεν προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές και σοβαρούς τραυματισμούς πολιτών, αλλά είχαν την πιο τραγική εξέλιξη, την απώλεια της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτευτού του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα. Οι Αρχές αναζητούν μεθοδικά τόσο τους φυσικούς αυτουργούς που έδρασαν στο πεδίο, όσο και τα πρόσωπα που ενδεχομένως κρύβονται πίσω από αυτούς ως ηθικοί αυτουργοί.



Οι επίσημες τοποθετήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, έδωσε το στίγμα των ερευνών, ξεκαθαρίζοντας πως η αθόρυβη τακτική της Αντιτρομοκρατικής, με την αμέριστη συμπαράσταση των τοπικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, αποδίδει ήδη καρπούς.

«Μας έχει συνηθίσει η Αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όμως είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους»

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ρίξουν φως στις ταυτότητες των κουκουλοφόρων.

«Δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση αυτών των ατόμων. Αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμη δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα»

Από τη μέχρι τώρα χαρτογράφηση, προκύπτει ότι πρόκειται για μια συμπαγή ομάδα τουλάχιστον τριών ατόμων, η οποία χρησιμοποίησε δύο δίκυκλα για να πλήξει διαδοχικά και τους τρεις στόχους. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει το εύρος της οργάνωσης.

«Είναι τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι. Αυτό που εξετάζουμε είναι αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν υποστηρικτικά, είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Σε τέτοιου είδους ενέργειες συνήθως δεν εμπλέκονται μόνο όσοι τοποθετούν τον εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα»