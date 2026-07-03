Θεσσαλονίκη: Στα ίχνη των δραστών με τις 2 μοτοσικλέτες η Αντιτρομοκρατική – Τι δείχνουν τα εργαστήρια

Μπροστά σε κρίσιμες εξελίξεις βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία ξετυλίγει με μεθοδικά βήματα το κουβάρι των διαδοχικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κατέληξαν στο τραγικό αποτέλεσμα της απώλειας μιας γυναίκας και στον σοβαρό τραυματισμό πολιτών.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρτογράφησε τα μέχρι στιγμής δεδομένα της υπόθεσης, μεταφέροντας το κλίμα των ερευνών και παραθέτοντας σημαντικές λεπτομέρειες για τη δράση και τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων.

Η αθόρυβη αλλά ταχύτατη δράση της Αντιτρομοκρατικής

Μπορεί το έργο των αρχών να συντελείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο αυτό δεν υποδηλώνει στασιμότητα. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η Αντιτρομοκρατική ακολουθεί τη δοκιμασμένη της στρατηγική, έχοντας στο πλευρό της σχεδόν όλες τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη που συνδράμουν στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων.

«Μας έχει συνηθίσει η Αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όμως είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

Ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ, οι αστυνομικοί περιμένουν τα κρίσιμα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Αν και τα πρόσωπα των δραστών παραμένουν προς το παρόν στο σκοτάδι, η εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι οι απαντήσεις βρίσκονται προ των πυλών.

Όπως ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος: «Δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση αυτών των ατόμων. Αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμη δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα».

Ο επιχειρησιακός πυρήνας: Τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι

Σε ό,τι αφορά το προφίλ της ομάδας, η εικόνα αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις, επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες και φαίνεται πως πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν και στους τρεις στόχους.

Σε αυτό το σημείο, η έρευνα επικεντρώνεται στην πιθανή ύπαρξη διευρυμένου δικτύου: «Είναι τουλάχιστον τρεις οι εμπλεκόμενοι. Αυτό που εξετάζουμε είναι αν υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετείχαν υποστηρικτικά, είτε πριν είτε μετά τις επιθέσεις. Σε τέτοιου είδους ενέργειες συνήθως δεν εμπλέκονται μόνο όσοι τοποθετούν τον εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά υπάρχει και υποστηρικτική ομάδα», σημείωσε.

Οι μηχανισμοί, το εύφλεκτο υγρό και το βίντεο-ντοκουμέντο

Περνώντας στο τεχνικό σκέλος των επιθέσεων, η κ. Δημογλίδου εξήγησε πως χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί με απλή συνδεσμολογία, οι οποίοι αποτελούνταν από γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό. Οι δράστες ενεργοποιούσαν τους μηχανισμούς επιτόπου, δημιουργώντας άμεσο και ανεξέλεγκτο κίνδυνο.

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«Έχουμε δει αντίστοιχους μηχανισμούς να χρησιμοποιούνται ακόμη και σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το εύφλεκτο υγρό που χρησιμοποιήθηκε θα προκύψει από τις εργαστηριακές εξετάσεις», δήλωσε.

Παράλληλα, μιλώντας για το βίντεο που καταγράφει δύο διαδοχικές εκρήξεις στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, τόνισε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ και της Πυροσβεστικής ερευνούν αν υπήρξαν εξ αρχής δύο διαφορετικές εκρήξεις ή αν η δεύτερη προκλήθηκε από την επέκταση της φωτιάς στο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο από πάνω.

«Δεν είναι συμβολικές ενέργειες»

Αναλύοντας τον αντίκτυπο αυτών των πράξεων, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ήταν κατηγορηματική ως προς τη βαρύτητά τους. Με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του, οποιαδήποτε συζήτηση περί «συμβολισμού» ακυρώνεται εν τη γενέσει της.

«Δεν πρόκειται για μια απλή συμβολική ενέργεια. Αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο ότι ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να περνά οποιοσδήποτε πολίτης από το σημείο», υπογράμμισε με έμφαση.

Ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους

Κλείνοντας τις δηλώσεις της στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι δράστες δεν ενήργησαν τυφλά, αλλά είχαν θέσει συγκεκριμένους στόχους στο στόχαστρό τους. Λόγω δε του τραγικού απολογισμού, οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες θα παραμείνουν «σιωπηλοί».

«Οι στόχοι ήταν συγκεκριμένοι και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης, λόγω του τραγικού αποτελέσματος της επίθεσης. Τα κίνητρα θα αποσαφηνιστούν όταν ταυτοποιηθούν και συλληφθούν οι δράστες», κατέληξε η εκπρόσωπος, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κρίσιμων ημερών.