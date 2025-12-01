Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική εκδρομή - Συνελήφθη καθηγήτρια

Καθηγήτρια συνελήφθη καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλικος μαθητής κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής από την Αθήνα στην Πάτρα.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, φέρεται να σέρβιραν αλκοολούχο ποτό σε 17χρονο μαθητή, ο οποίος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του σερβιτόρου και της καθηγήτριας επόπτριας της εκδρομής. Το σχολείο έχει ενημερωθεί και έχει συγκληθεί σύσκεψη μεταξύ διευθυντή και καθηγητών για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα ευθύνης τόσο των ενηλίκων που συνόδευαν τους μαθητές όσο και της επιχείρησης που σερβίρισε αλκοόλ σε ανήλικους, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών σε σχολικές εκδρομές.

