Κόλαση σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα: Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα - Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά

Νύχτα - κόλαση πέρασαν χιλιάδες κάτοικοι σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Ιωάννινα και Χίο, καθώς οι φωτιές προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ χιλιάδες εκκενώθηκαν από οικισμούς.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλα τα μέτωπα, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Η μέρα ωστόσο αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, που δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τη ζέστη.

Την ίδια ώρα, η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με την Πυροσβεστική να κάνει λόγο για 152 πυρκαγιές σε μόλις 48 ώρες.

Στο έλεος της φωτιάς η Αχαΐα

Στην Αχαΐα το μέτωπο της φωτιάς απλωνόταν σε μία απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων, οδηγώντας σε εκκένωση πολλούς οικισμούς, νοσοκομείο, ενώ οι φλόγες κατέκλυσαν και την Εθνική Οδό και έφτασαν μέχρι τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές παρουσίασαν λίγο καλύτερη εικόνα τη νύχτα, αλλά έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού, που είναι ανεξέλεγκτες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Κλειστά παρέμειναν, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

Οι εκκενώσεις οικισμών μέσω μηνυμάτων του 112 ήταν συνεχείς. Μεταξύ άλλων δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης για την Κάτω Αχαΐα, κωμόπολη με πληθυσμό άνω των 7.500 κατοίκων. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Πύργο Ηλείας, προκειμένου να απομακρυνθούν από το επικίνδυνο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 3 τα ξημερώματα οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στην Κάτω Αχαΐα. Πρόκειται για το ένα μέτωπο που βρισκόταν πάνω από την Ολυμπία Οδό και το άλλο ανάμεσα στην Ολυμπία Οδό και την Εθνική Οδό.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων αλλά και επειδή σε αρκετά σημεία συνεχίζουν να καίνε καντηλάκια. Επίσης σε επιφυλακή βρίσκεται και η Πολιτική προστασία.

Από την πύρινη λαίλαπα που στο διάβα της κατέστρεφε ότι έβρισκε μπροστά της, εκατοντάδες αυτοκίνητα του ΟΔΥΥ έγιναν στάχτη.

Νέο μήνυμα εστάλη από το 112, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς στη περιοχή, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ακόμα, μήνυμα του 112 εστάλη λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τρίτη στη περιοχή των Συχαινών, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακα να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κατεύθυνση της Πάτρας.

«Περνάμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για την Αχαΐα, παρότι και πέρυσι είχαμε τεράστιες φωτιές», είπε στο Mega ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αχαΐας.

«Αυτό που ζούμε από το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας ήταν πρωτόγνωρο. Μιλάμε για μία φωτιά που ξεκίνησε κοντά στη ΒΙΠΕ της Πάτρας, (…) έκαψε κάποιες επιχειρήσεις εγκαταλελειμμένες».

Σύμφωνα με τον κ. Ζαΐμη: «Έφτασε μέχρι τη θάλασσα, είχαμε όλο το βράδυ εκκενώσεις. Έγιναν εκκενώσεις και από τη θάλασσα. (…) Η βλάστηση είναι ανάμεικτη, έχουμε περιοχές που προσομοιάζουν στο δάσος και υπάρχουν και περιοχές που είναι χαμηλότερη χορτολιβαδική».

«Δεν έχει σβήσει η φωτιά, είναι πολύ επικίνδυνη, φυσάνε απίστευτοι άνεμοι ακόμα», σημειώνει ο ίδιος, συμπληρώνοντας: «Έχουμε τραυματισμούς πολύ ελαφρύς σε πυροσβέστες, οι οποίοι πήγαν με εγκαύματα, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως μεγάλης ηλικίας, στο νοσοκομείο, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κάποιος με βαρύ τραυματισμό».

Όπως λέει ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αχαΐας: «Η αλήθεια είναι ότι θα περιμέναμε περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, μεγαλύτερη στήριξη από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά φαντάζομαι ότι λόγω των υπολοίπων πυρκαγιών, δεν έγινε αυτό».

Ακόμα, ο δήμαρχος δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη σε τομείς της δυτικής Αχαΐας.

Είπε πως «γυρνάς γύρω-γύρω και βλέπεις παντού φλόγες» και προειδοποίησε: «Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, αλλά αν κατά την διάρκεια της νύχτας ενισχυθούν, φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, εκτός ελέγχου βρίσκεται επίσης φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις προσπάθειές τους υδροφόρες ΟΤΑ.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα

Στην Πρέβεζα η φωτιά έχει κυκλώσει ουσιαστικά την Φιλιππιάδα, ενώ το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το πρωί κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Η καάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά σε χωριά του Δήμου Ζηρού μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα , διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες. Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Πυρκαγιά και στα Ιωάννινα

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ στην περιοχή Πρωτόπαπα του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, όπου εκδόθηκε και 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με την συνδρομή υδροφόρων του δήμου και εθελοντών.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη βορειοδυτική Χίο

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στο νησί έφτασαν τη νύχτα οι ενισχύσεις από τον Πειραιά και αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη - πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι τη νύχτα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, στην περιοχή Κοφινά κοντά στην πόλη της Χίου σε απορρίμματα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν άμεσα.

Αντιπύρ στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Αγαλά, έχουν καεί σπίτια, μία επιχείρηση, αγροικίες και εξοχικά. Πρόκειται για μία φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει από τις 6:30 το πρωί.

Το μέτωπο ξεπερνά τα 15 με 18 χιλιόμετρα και εκτείνεται από το Κερί, περνά από τον Αγαλά, περνάει πάνω από τη Λιθακιά και φτάνει μέχρι τον Παντοκράτορα. Επιχειρούν και πάλι ένα ελικόπτερο. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, υδροφόρες του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Τα μεσάνυχτα η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Ζάκυνθο χρησιμοποίησε τη μέθοδο αντιπύρ. Δηλαδή οι πυροσβέστες έβαλαν ελεγχόμενη φωτιά για να πέσει σε καμένο έδαφος το μέτωπο που μαίνεται ανεξέλεγκτο στην περιοχή της Λιθακιάς.