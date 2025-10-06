Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα για να εκφράσει τη στήριξή του.
Σε σύντομη δήλωσή του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Ιερώνυμος ανέφερε ότι ο Πάνος Ρούτσι «είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ήρθα να τον δω».
Σύμφωνα με την εκπομπή «Morning Point» του Mega, κόσμος συνεχίζει να καταφθάνει στο σημείο όπου ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας για 22η ημέρα, ενώ μόνο σήμερα τόν επισκέφτηκαν τρία σχολεία.
