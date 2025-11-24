Στο πόδι ο Νέος Βουτζάς: Κυνηγούσαν αγριογούρουνα μέσα στον οικισμό – Καταγγελίες για πυροβολισμούς

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στον Νέο Βουτζά, όταν κάτοικοι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς μέσα σε δρόμους του οικισμού.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ, υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για άτομα που κινούνταν οπλισμένα, κυνηγώντας πιθανότατα αγριογούρουνα μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση ωστόσο οι δράστες δεν εντοπίστηκαν.

Σε βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι πυροβολισμοί που θορύβησαν τους κατοίκους, μία εκ των οποίων ανέφερε για το περιστατικό: «Την Πέμπτη το βράδυ ακουστήκαν πυροβολισμοί. Βγήκαμε έξω, κινούμασταν στην περιοχή είτε με τα αυτοκίνητα μας, είτε πεζοί για να εντοπίσουμε τους δράστες.

Προφανώς ήταν λαθροκυνηγοί οι οποίοι είχαν έρθει παρανόμως να κυνηγήσουν προφανώς αγριογούρουνα στον Νέο Βουτζά. Εγώ συναντήθηκα και με δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ που τους έψαχναν, δεν βρέθηκε κάτι. Σε αστικό και περαστικό ιστό τέτοιες ενέργειες είναι εντελώς παράνομες και επικίνδυνες».

Για την παρουσία αγριογούρουνων στο Νέο Βουτζά η κάτοικος ανέφερε: «Εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει παρουσία αγριογούρουνων. Τα ζωάκια αυτά δεν ενοχλούν, δεν είναι επιθετικά. Κινούνται συνήθως αργά τη νύχτα προς αναζήτηση τροφής».