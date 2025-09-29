Στο ΣτΕ κάτοικοι της Γλυφάδας και του Ελληνικού: Ζητούν να ακυρωθούν οι οικοδομικές άδειες

Έντεκα κάτοικοι των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού, μαζί με τον «Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Ελληνικού», προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθούν οι οικοδομικές άδειες για τον Πύργο και τις άλλες εγκαταστάσεις στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.



Οι προσφεύγοντες καταγγέλλουν υπέρβαση των όρων δόμησης, παραβίαση του μέγιστου ύψους κτιρίων και αυθαίρετες αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Όπως υποστηρίζουν, το έργο θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου, ενώ οι αποφάσεις που εκδόθηκαν για τον συντελεστή δόμησης (0,69 αντί 0,40) και τον πολεοδομικό κατακερματισμό είναι παράνομες.