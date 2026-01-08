Μενού

Στο Σύνταγμα οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων: Κλειστό το κέντρο για τη διαμαρτυρία

Στο Σύνταγμα έχουν συρρεύσει εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που αντιδρούν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η συγκέντρωση των αξιωματικών στο Σύνταγμα | Eurokinissi
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο Σύνταγμα, λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που αντιδρούν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η νέα νομοθετική προσθήκη με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.

