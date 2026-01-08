Στο Σύνταγμα οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων: Κλειστό το κέντρο για τη διαμαρτυρία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο Σύνταγμα, λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που αντιδρούν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η νέα νομοθετική προσθήκη με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.