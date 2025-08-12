Στο «ζενίθ» ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τετάρτη: Χάρτης με τις περιοχές που κινδυνεύουν

Δύσκολη και επίφοβη θα είναι και η αυριανή ημέρα, Τετάρτη (13/8), καθώς σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει στο ύψιστο επίπεδο.

Αυτή τη στιγμή, πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα καθώς τρεις δασικές φωτιές ξέσπασαν ταυτόχρονα σε κοινότητες σε Άρτα και Πρέβεζα, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για απομάκρυνση από τους οικισμούς.

Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε και στην Αιτωλοακαρνανία, στην περιοχή Σταμνά. Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και από το «112» εκδόθηκε οδηγία για εκκένωση προς το Μεσολόγγι.

Κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη: Οι «κόκκινες» περιοχές

Ειδικότερα για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ 'Αρτας)

(ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ 'Αρτας) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

(ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

(ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

(ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

(ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, για μια ακόμα φορά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης

η χρήση υπαίθριων ψησταριών

το κάπνισμα μελισσιών

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων

η καύση των αγρών

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.