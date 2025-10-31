Στολίστηκε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο για φέτος - Ο δήμος που μας αιφνιδίασε

Ενώ ακόμη η θερμοκρασία «ανεβοκατεβαίνει» με ημέρες που μας θυμίζουν ακόμα κάτι από καλοκαίρι, στολίστηκε σήμερα το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο λόγος, για δέντρο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης.

Ετοιμασίες σύμφωνα με το Action24, γίνονται και στη Χαλκιδική, με δέντρο που θα ανάψει ο δήμος στις 7 Νοεμβρίου.