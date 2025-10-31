Στολίστηκε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο για φέτος - Ο δήμος που μας αιφνιδίασε

Ενώ ακόμη η θερμοκρασία «ανεβοκατεβαίνει» με ημέρες που μας θυμίζουν ακόμα κάτι από καλοκαίρι, στολίστηκε σήμερα το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Ο λόγος, για δέντρο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης.
Ετοιμασίες σύμφωνα με το Action24, γίνονται και στη Χαλκιδική, με δέντρο που θα ανάψει ο δήμος στις 7 Νοεμβρίου.
- Ηράκλειο: Έφοδος της αστυνομίας στον «Ευαγγελισμό» - Νέα εκκένωση της κατάληψης και 5 προσαγωγές
- Αλέξης Τσίπρας: Ανακοίνωσε τα μέλη του Ινστιτούτου - Αναλυτικά τα ονόματα
- «Μεγαλώνοντας, αντί να δουλεύω λιγότερο, δουλεύω περισσότερο» - Ο Γιάννης Στάνκογλου στο Reader
- Αχιλλέας Μπέος: «Εγώ έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία - Πώς είμαι ρατσιστής;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.