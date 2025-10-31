Μενού

Στολίστηκε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο για φέτος - Ο δήμος που μας αιφνιδίασε

Τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, και στολίστηκε το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο για φέτος.

Reader symbol
Newsroom
δέντρο
Το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο για το 2025 | Glomex@Action24
  • Α-
  • Α+

Ενώ ακόμη η θερμοκρασία «ανεβοκατεβαίνει» με ημέρες που μας θυμίζουν ακόμα κάτι από καλοκαίρι, στολίστηκε σήμερα το πρώτο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο λόγος, για δέντρο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη που αποτελεί κεντρικό σημείο της πόλης. 

Ετοιμασίες σύμφωνα με το Action24,  γίνονται και στη Χαλκιδική, με δέντρο που θα ανάψει ο δήμος στις 7 Νοεμβρίου. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ