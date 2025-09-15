Στον ανακριτή ο Γιάννης Μάλαμας: «Ο γιος μου είναι πολύ ευαίσθητο παιδί», είπε η μητέρα του

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα (15/09) ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το Star, του επιβλήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και βία κατά υπαλλήλων. Αναμένεται να ζητήσει αναβολή εκτός απροόπτου προκειμένου να ενημερωθεί ο δικηγόρος του για τη δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν από την αστυνομία, ο νεαρός φέρεται να διαπληκτίστηκε τα ξημερώματα με οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο του έκαναν έλεγχο με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αντιδραστικός». Η άνδρες της ΟΠΚΕ τον προσήγαγαν για να πάνε για εξακρίβωση στοιχείων, όμως μέσα στο τζιπ φέρεται να επιτέθηκε στον αστυνομικό που καθόταν δίπλα του.

Γιάννης Μάλαμας: Τι δήλωσε η μητέρα του

Η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα και σύζυγος του Σωκράτη Μάλαμα, έκανε δηλώσεις στο Star απευθείας από την Ευελπίδων και δήλωσε ότι δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα στο παρελθόν με τον γιό της.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Ξέρω ότι ο γιός μου είναι ένα πολύ ευγενικό και πολύ ευαίσθητο παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του.

Και σίγουρα για να αντιδράσει δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε. Δεν είχε ποτέ θέματα στο παρελθόν».