Στον ανακριτή οι 20 συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες: Προφυλακίστηκαν πέντε άτομα

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη (19/11), η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπάτησε τηλεφωνικά περισσότερα από 1.000 άτομα, αποσπώντας τους χρήματα και κοσμήματα καθώς οδηγούνται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, 20 από τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Τρίτη πέντε από τους 24 συλληφθέντες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα, μετά τις απολογίες τους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι αυτός που χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές του επαφές ήταν ο πατέρας του.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των Αρχών επί πέντε μήνες.