Στον Ανακριτή τα μέλη του κυκλώματος με τους πλαστούς πίνακες: Πώς δρούσαν

Πέρασαν σήμερα (28/11) το «κατώφλι» του Ανακριτή τα μέλη του κυκλώματος με τους πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, το οποίο εξιχνιάστηκε από τις αρχές την Τρίτη στις 25 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας 57χρονος δικηγόρος για κατοχή πλαστών έργων τέχνης και ο 42χρονος συνεργός του, μετά από καταγγελία που είχε κάνει στο Τμήμα Προστασίας Αρχαιοτήτων ένας επιχειρηματίας.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Υπόθεση με πλαστούς πίνακες: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ο επιχειρηματίας στην καταγγελία του είχε δηλώσει ότι ήθελε να αγοράσει ράβδους χρυσού και είχε δώσει το ποσό των 300.000 ευρώ στον εν λόγω δικηγόρο.

Ωστόσο, μετά από λίγο κατάλαβε ότι ήταν πλαστές. Στη συνέχεια π δικηγόρος φέρεται να του είπε ότι θα του δώσει πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι ήταν επίσης πλαστοί.



