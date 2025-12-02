Στον β' γύρο των εκλογών του ΔΣΘ Φινοκαλιώτης και Πρωτοπαπαδάκη

Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη θα διεκδικήσουν σε μία εβδομάδα την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αρχαιρεσιών.
Ο πρώτος - επικεφαλής του συνδυασμού «Δικηγορική Πρωτοπορία» - συγκέντρωσε ποσοστό 28,46% (1.096 ψήφους), ενώ η δεύτερη - επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για τη Δικηγορία» - έλαβε ποσοστό 18,49% (712ψήφους).
Ο επαναληπτικός γύρος των εκλογών ανάμεσα στους δύο υποψηφίους θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.
Συνολικά ψήφισαν 3.956 δικηγόροι επί συνόλου 6.747 εγγεγραμμένων μελών (ποσοστό συμμετοχής 58,63%). Βρέθηκαν 3.851 έγκυρα ψηφοδέλτια, 34 άκυρα και 71 λευκά.
Κάθε ψηφοφόρος ψήφισε ξεχωριστά για την εκλογή προέδρου και συμβούλων από τους συνδυασμούς. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από την κάλπη των υποψήφιων συμβούλων ήταν μέχρι αργά σε εξέλιξη.
Αναλυτικά, οι 10 υποψήφιοι πρόεδροι έλαβαν τα παρακάτω ποσοστά (ψήφους):
- Δημήτρης Φινοκαλιώτης 28,46% (1.096 ψήφοι)
- Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη 18,49% (712)
- Γιάννης Στεφάνου 16,07% (619)
- Παναγιώτης Γιαννόπουλος 9,09% (350)
- Πέτρος Σαμαράς 7,35% (283)
- Χαράλαμπος Κουρουνδής 6,31% (243)
- Βασίλης Σιαπέρας 5,71% (220)
- Ηλίας Γκίνδης 4,65% (179)
- Μιχάλης Κωνσταντινίδης 3,58% (138)
- Ζωή Μιζέλη 0,29% (11).
