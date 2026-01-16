Στον εισαγγελέα το μπλόκο της Νίκαιας: Ζητάει να αποκαλυφθούν οι δράστες των βανδαλισμών σε τρακτέρ

Την παρέμβαση του εισαγγελέα, ώστε να ζητηθούν βίντεο από κάμερες του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου για να διαπιστωθεί ποια άτομα προκάλεσαν τις φθορές στα τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Τρίτη, ζήτησε η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας, μέλη της οποίας βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε δηλώσεις του ο Ιορδάνης Ιωαννίδης καταδίκασε το περιστατικό εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι βανδαλισμοί δεν προκλήθηκαν από τους ανθρώπους του μπλόκου της Νίκαιας. «Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πειράξει το μηχάνημα, κανενός», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η κυβέρνηση έχει στόχο την προβοκάτσια ή αυτοί που το έκαναν έχουν στόχο αυτό το γεγονός κι όχι να διασφαλιστεί ο υγιής αγώνας που έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε.

Στο Δικαστικο Μέγαρο βρέθηκαν επίσης οι Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, ενώ απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την συμμετοχή του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις τοποθετήσεις του τελευταίου, όπως είδαν το φως της δημοσιότητας, τόνισε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και ότι την απόφαση θα την πάρει το μπλόκο των Μαλγάρων.

Μπλόκο Νίκαιας: Καταδικάζει τους βανδαλισμούς στα τρακτέρ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μπλόκο της Νίκαιας την Τετάρτη (15/1) αναφέρεται: «Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντησημε τον Πρωθυπουργό.

Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκατασταθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν απο το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει την διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό απο τις κάμερες απο την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε...».