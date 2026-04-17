Στον Ευαγγελισμό η Μαρέβα Μητσοτάκη: Σε πλήρη εξέλιξη κύκλος εξετάσεων για τον οξύ πόνο στο στομάχι

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται αυτή την ώρα η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά από μια ξαφνική αδιαθεσία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της την Παρασκευή (17/4).
Παρά τις αρχικές καθησυχαστικές πληροφορίες από το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες, η κατάσταση της υγείας της επέβαλε την επιστροφή της στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Μητσοτάκη υποφέρει από έντονο πόνο στο στομάχι και υποβάλλεται σε μια σειρά από εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις.
Η αδιαθεσία ξεκίνησε στην Εθνική Οδό, οδηγώντας την στο νοσοκομείο της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ αναμένεται η απόφαση των γιατρών για το αν θα πραγματοποιηθεί επίσημη εισαγωγή για νοσηλεία.
- Σε νοσοκομείο της Λάρισας η Μαρέβα Μητσοτάκη λόγω αδιαθεσίας
- Θάνατος Μυρτώς: Το ανήσυχο παρελθόν του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο που σηκώνει περιπολικό
- Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Το ηχητικό ντοκουμέντο, το σπασμένο παράθυρο και οι κηλίδες αίματος
- Ο δεύτερος ομορφότερος άνδρας του κόσμου είναι... Έλληνας - Από ποια πόλη κατάγεται
