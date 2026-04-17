Μενού

Στον Ευαγγελισμό η Μαρέβα Μητσοτάκη: Σε πλήρη εξέλιξη κύκλος εξετάσεων για τον οξύ πόνο στο στομάχι

Στον Ευαγγελισμό διεκομίσθη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με οξύ πόνο στο στομάχι. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Reader symbol
Newsroom
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
Η Μαρέβα Μητσοτάκη σε ομιλία της Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται αυτή την ώρα η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά από μια ξαφνική αδιαθεσία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της την Παρασκευή (17/4).

Παρά τις αρχικές καθησυχαστικές πληροφορίες από το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες, η κατάσταση της υγείας της επέβαλε την επιστροφή της στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Μητσοτάκη υποφέρει από έντονο πόνο στο στομάχι και υποβάλλεται σε μια σειρά από εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις.

Η αδιαθεσία ξεκίνησε στην Εθνική Οδό, οδηγώντας την στο νοσοκομείο της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ αναμένεται η απόφαση των γιατρών για το αν θα πραγματοποιηθεί επίσημη εισαγωγή για νοσηλεία.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ