Στον «χορό» των ρίχτερ η Κρήτη: 51 σεισμοί σήμερα μετά την ισχυρή δόνηση στο Λασίθι

Συνολικά 51 είναι μέχρι και αυτή την ώρα οι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι.

Σεισμογράφος καταγράφει τους σεισμούς | Shutterstock
Συνολικά 51 είναι μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμοί που έχουν καταγραφεί, μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:30 το πρωί, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας, στο Λασίθι της Κρήτης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

ΕΛΛΑΔΑ