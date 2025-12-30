Μενού

Στον «πάγο» η βόρεια Ελλάδα: Πού έδειξε το θερμόμετρο -8,6 βαθμούς Κελσίου

«Πάγωσε» η βόρεια Ελλάδα, καθώς το θερμόμετρο έδειξε -8,6 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης.

Κρύος καιρός
Χειμώνας στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
Αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν έπεσε η θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία, με το θερμόμετρο να δείχνει σήμερα στο Οχυρό Νευροκοπίου τους -8,6 βαθμούς Κελσίου. Στη Νεάπολη Κοζάνης ο υδράργυρος ήταν στους -7,9 βαθμούς, στα Γρεβενά στους -7,6 και στη Φλώρινα στους -7,2 βαθμούς.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 8 το πρωί, η θερμοκρασία ήταν στους 3 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή του Λαγκαδά σημειώθηκε το «ρεκόρ» ψύχους για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο να δείχνει -5 βαθμούς και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας έως και την Πρωτοχρονιά.

Στα χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας, για τις επόμενες ώρες αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες χιονοπτώσεις για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

