Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Μεγάλο πανελλαδικό ραντεβού στο Σύνταγμα

Με κεντρικό σύνθημα την αποκατάσταση των εισοδημάτων τους και τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις έδωσαν σήμερα (20/3) δυναμικό «παρών» στην Πλατεία Συντάγματος στις 12:00. Μετά τη συγκέντρωση, οι συνταξιούχοι σχεδιάζουν πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου, διεκδικώντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα που πλήττουν την καθημερινότητά τους.

Οι συνταξιούχοι καταθέτουν μια δέσμη αιτημάτων που εστιάζει στην οικονομική τους ανακούφιση και την κοινωνική μέριμνα. Ζήτουν:

«Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών, θεσμοθέτηση καταβολής της απώλειας από τον τιμάριθμο στο σύνολό του και σε όλες τις συντάξεις.

Καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους.

Υπολογισμός απονομής της σύνταξης στον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας του συντάξιμου μισθού.

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

Απόδοση της εθνικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις.

Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών.

Δημόσιους οίκους ευγηρίας.

Κοινωνικός τουρισμός για όλους.

Προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ»