Στους δρόμους οι υγειονομικοί: «Πετσοκόβουν τις θέσεις εργασίας» - Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας

Με κεντρικό σύνθημα «Υγεία, Παιδεία, αυξήσεις, προσλήψεις στα νοσοκομεία», οι υγειονομικοί των δημοσίων δομών υγείας συγκεντρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη (28/1), έξω από το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στάσης εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ.

Στην κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχε το Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων και Επιτροπών Αγώνα, οι υγειονομικοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων που προωθεί η κυβέρνηση.

Όπως καταγγέλλουν τα Σωματεία, τα νέα σχέδια όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις πιεστικές ανάγκες του ΕΣΥ, αλλά διαιωνίζουν την υποστελέχωση και ανοίγουν τον δρόμο για συγχωνεύσεις και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, μεταφέρει το Orange Press Agency.

Υγειονομικοί: «Με καρατόμησαν γιατί δεν έκανα αξιολόγηση»

Αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία της Μαρίας Χαρχαρίδου, νοσηλεύτριας στο Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» και μέλους του Σωματείου Εργαζομένων, η οποία μίλησε για στοχευμένη δίωξη εις βάρος της λόγω της συνδικαλιστικής της δράσης.

«Μέχρι την Παρασκευή ήμουνα υπεύθυνη στον Παθολογικό Τομέα του νοσοκομείου, υπεύθυνη Τομεάρχης, και την Παρασκευή με καρατομήσανε και με πήγανε νοσηλεύτρια στη Μονάδα Εγκαυμάτων, με το επιχείρημα ότι δεν κάνω αξιολόγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Χαρχαρίδου ήταν ξεκάθαρη για τα κίνητρα της μετακίνησής της: «Η δίωξη είναι καθαρά συνδικαλιστική. Η συνδικαλιστική μου πολιτική δράση είναι που τους ενοχλεί, γιατί παλεύω με πάρα πολλούς εργαζόμενους στη δημόσια υγεία να κρατήσουμε τα νοσοκομεία ανοιχτά, μακριά από την ιδιωτικοποίηση που προωθεί η κυβέρνηση, τις συγχωνεύσεις που θέλουν να περάσουν με τους οργανισμούς.

Παλεύουμε για νοσοκομείο δημόσιο, ανοιχτό για κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη, φτωχό, πρόσφυγα, μετανάστη».

Υγειονομικοί: «Οι νέοι οργανισμοί πετσοκόβουν θέσεις εργασίας»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κατερίνα Πατρικίου, διοικητική υπάλληλος στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και πρόεδρος του Σωματείου, η οποία εστίασε στη συρρίκνωση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας.

«Έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ, ενάντια στους νέους οργανισμούς που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία πετσοκόβουν τις θέσεις εργασίας», τόνισε και πρόσθεσε: «Εμείς παλεύουμε καθημερινά και διεκδικούμε προσλήψεις για να μπορούνε τα νοσοκομεία της χώρας να εξυπηρετούνε τις τεράστιες ανάγκες της κοινωνίας και απ' την άλλη το Υπουργείο με όλες του τις ενέργειες στέκεται εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία».

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσαν και φοιτητικοί σύλλογοι, δηλώνοντας την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των υγειονομικών. Η Μαριάννα, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, δήλωσε: «Είμαστε εδώ σήμερα με τους συμφοιτητές μας να διαδηλώσουμε στο πλευρό των απεργών της Υγείας, για να διεκδικήσουμε ελεύθερη, δωρεάν και δημόσια υγεία για όλους και όλες».