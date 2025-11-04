Στους δρόμους της Αθήνας αγρότες - κτηνοτρόφοι: Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 11 Νοεμβρίου

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα.

Το συλλαλητήριο, που οργανώνει η Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη συνέχεια θα συνεχιστεί προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αίτημά τους η άμεση καταβολή των πληρωμών και αποζημιώσεων της φετινής χρονιάς και των προηγούμενων που έχουν καθυστερήσει.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα.

Η ανακοίνωση για το συλλαλητήριο

Σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Τα αιτήματα των αγροτών

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.