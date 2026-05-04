Μενού

Στους δρόμους της Αττικής η Τροχαία για τα ηλεκτρικά πατίνια - Σοκάρει ο αριθμός των παραβάσεων σε ένα 24ωρο

Η Τροχαία, σε νέα επιχείρησή της για την πρόληψη της οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών, κατέγραψε εκατοντάδες παραβάσεις στην Αττική μόλις σε ένα 24ωρο.

Reader symbol
Newsroom
ηλεκτρικά πατίνια
Ηλεκτρικά πατίνια σε πεζοδρόμιο της Αθήνας | Reader
  • Α-
  • Α+

Την προσοχή της Τροχαίας έχει εφιστήσει το ζήτημα των παραβάσεων των οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, εκ των οποίων οι κύριες είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η οδήγηση χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) για ειδική εξόρμηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής οργάνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) ή αλλιώς ηλεκτρικών πατινιών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Διαβάστε επίσης: Πατινοδρομίες άνευ κανόνων: Τα κενά στην ασφάλεια και ο σοκαριστικός αριθμός των τροχαίων

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (3-5-2026),  όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Όπως τονίζει η Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ