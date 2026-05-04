Στους δρόμους της Αττικής η Τροχαία για τα ηλεκτρικά πατίνια - Σοκάρει ο αριθμός των παραβάσεων σε ένα 24ωρο

Την προσοχή της Τροχαίας έχει εφιστήσει το ζήτημα των παραβάσεων των οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, εκ των οποίων οι κύριες είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η οδήγηση χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) για ειδική εξόρμηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής οργάνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο τροχονομικών δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) ή αλλιώς ηλεκτρικών πατινιών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής από πρώτες πρωινές ώρες της 30 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες χθες (3-5-2026), όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Όπως τονίζει η Τροχαία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.