Στους δρόμους ξανά οι συνταξιούχοι για αξιοπρεπείς συντάξεις: «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

«Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»
«Μας έχουν αφαιρέσει τις συντάξεις μας. Καταστρέφουν την υγεία. Τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Δεν μπορούμε. Παίρνουμε τη σύνταξή μας και σε δέκα μέρες τελειώνει», δηλώνει στο Orange Press Agency ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος από τους συνταξιούχους ΙΚΑ Καλλιθέας.
Τονίζει οτι οι διαδοχικές μειώσεις στο εισόδημα τους έχουν οδηγήσει τους συνταξιούχους σε απόγνωση. Γι' αυτό, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, συνεχίζουν να δηλώνουν το παρών στον δρόμο με σκοπό να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα με όρους αξιοπρέπειας.
«Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε και να κερδίσουμε, να επανέλθουν η δέκατη τρίτη, η δέκατη τέταρτη σύνταξη και όλες οι κοινωνικές παροχές που μας έχουν κόψει», σημειώνει ο κ. Αναγνωστόπουλος.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του νέου κύκλου κινητοποιήσεων η ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων) προετοιμάζει νέα πανελλαδική συγκέντρωση στις 20 Μάρτη στην πλατεία Συντάγματος στις 12 μ.μ., με πορεία αυτή τη φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου.
