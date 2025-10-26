Στους 9 οι προφυλακιστέοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται τώρα οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι»

Ακόμη τρεις προφυλακίσεις έγιναν σήμερα (26/10), για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, με εννέα κατηγορούμενους να έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Σήμερα προφυλακίστηκαν: ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος και ακόμη δύο αδέλφια.

Συγκεκριμένα τα δυο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Μέχρι αυτή την ώρα η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη με τον φερόμενο «υπαρχηγό» να βρίσκεται από τις 6 το απόγευμα στο ανακριτικό γραφείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, που αρνείται τις κατηγορίες.

Με τις απολογίες του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης και της συζύγου του κλείνει ο τρίτος κύκλος των απολογιών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι θα απολογηθούν τη Δευτέρα

Ο πατέρας του 38χρονου, θα απολογηθεί τη Δευτέρα, εφόσον το επιτρέπει η υγεία του,καθώς δήλωσε αδιαθεσία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία με τις απολογίες συνολικά 37 συλληφθέντων εκ των οποίων οκτώ έχουν προφυλακιστεί.