Άσκηση «Παρμενίων 2025»: Η ιστορία πίσω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της Ελλάδας - Τι κρύβει το όνομα της

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης ΤΑΜΣ «Παρμενίων 2025».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και τη διάρκεια των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες.

Η στρατιωτική άσκηση “Παρμενίων” αποτελεί την μεγαλύτερη στην χώρα μας και διεξάγεται για πάνω από 25 χρόνια. Πρόκειται για άσκηση μεγάλης κλίμακας, η οποία σχεδιάζεται και διευθύνεται από το ΓΕΕΘΑ, με τη συνδρομή των Γενικών Επιτελείων.

Παρμενίων 2025: Τι είναι - Η ιστορία της

Πήρε το όνομα της από τον Παρμενίωνα, τον περόφημο στρατηγό της Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, και έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Φίλιππου Β’ και του Μ. Αλεξάνδρου.

Πραγματοποιείται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο κατά τους πρώτους μήνες του Φθινοπώρου. Στην άσκηση, εκτός από το ΓΕΕΘΑ, τα Γενικά Επιτελεία και τις Μείζονες Διοικήσεις με τις υποτεταγμένες μονάδες, συμμετέχουν και φορείς του Πολιτικού Τομέα.

Κύριοι σκοποί της είναι:

Η εξέταση και αντιμετώπιση της δημιουργούμενης, από τις διεθνείς εξελίξεις, απειλής, στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας.

Η διατήρηση και εξέλιξη της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στο ενοποιημένο πεδίο της μάχης.

Η εφαρμογή του συστήματος χειρισμού κρίσεων και του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, καθώς και η δοκιμή σχεδίων οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

Η δοκιμή συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των φορέων του πολιτικού τομέα, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων.

Παρμενίων 2025 - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα για την άσκηση «Παρμενίων 2025»:

11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.

– Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας. 11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

– Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.. 11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας..

– Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της Επικράτειας.. 11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της Επικράτειας..

– Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της Επικράτειας.. 12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).

– Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα). 12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

– Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα). 12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).

– Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα). 12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

Παράλληλα με τις σειρήνες, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών με σύντομους, συνεχόμενους ήχους διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό.

Η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρχών και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Η Άσκηση «Παρμενίων 2025» αποτελεί την ετήσια διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας, που σχεδιάζεται και εκτελείται από το ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.