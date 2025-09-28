Στρατός 2026: Ξεχάστε όσα ξέρατε – Νέοι κανόνες για αναβολές, Ι5 και εξαγορά

Ανατροπές φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη στρατιωτική θητεία, με την 1η Ιανουαρίου 2026 να αποτελεί ημερομηνία-ορόσημο για χιλιάδες νέους και νέες. Οι αλλαγές αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της υπηρεσίας, από την κατάταξη και την εκπαίδευση, μέχρι τις αναβολές, τις απαλλαγές και την εξαγορά.

Κατάταξη μόνο στον Στρατό Ξηράς

Από το νέο έτος, όλοι οι άνδρες και οι εθελόντριες γυναίκες θα κατατάσσονται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς, καταργώντας την επιλογή μεταξύ των τριών κλάδων. Η απόφαση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ομοιομορφία στην εκπαίδευση.

Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση επεκτείνεται από τις 3 στις 10 εβδομάδες, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία των στρατευσίμων.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά της εννιάμηνης θητείας, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα τον προγραμματισμό χιλιάδων νέων.

Αναβολές σπουδών: Πιο αυστηρές ρυθμίσεις

Οι αναβολές για εκπαιδευτικούς λόγους παραμένουν, αλλά με αυστηρότερα όρια:

Για φοίτηση σε ΕΠΑΛ, η αναβολή περιορίζεται έως τα 21 έτη (αντί για 24).

Για ΑΕΙ, το ανώτατο όριο πέφτει από τα 26 στα 25 έτη.

Το Υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο επιβράβευσης για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το λύκειο, χωρίς να ζητήσουν αναβολή.

Απαλλαγές Ι5: Τέλος στην ευκολία

Το 2024, 11.389 άτομα έλαβαν απαλλαγή τύπου Ι5. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο βάζει «φρένο» στις εύκολες απαλλαγές.

Πλέον, για να χορηγηθεί Ι5 θα απαιτείται:

Γνωμάτευση από γιατρό του ΕΣΥ

Διακλαδική ψυχιατρική επιτροπή

Έγκριση από το ΚΕΠΑ

Η διαδικασία γίνεται πιο αυστηρή, με στόχο τον περιορισμό των καταχρήσεων.

Η εξαγορά της στρατιωτικής υποχρέωσης θα είναι πλέον δυνατή μόνο μετά την ηλικία των 40 ετών, περιορίζοντας τις πρόωρες εξαγορές και ενισχύοντας τη φυσική παρουσία στο στράτευμα.