Στροφή στα ΜΜΜ λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων: «Συμφέρει, ανέβηκε πολύ η βενζίνη»

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και τις τιμές των καυσίμων να μην σταματούν να ανεβαίνουν, ο κόσμος φαίνεται ότι κάνει στροφή προς την χρήση των ΜΜΜ για να εξυπηρετήσει τις καθημερινές του μετακινήσεις.

Όπως είπαν πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Action24, λόγω κόστους, είναι πολύ καλύτερη η επιλογή των ΜΜΜ από το αυτοκίνητο, καθώς η βενζίνη και το ντίζελ κοντεύουν να γίνουν απλησίαστα.

Το βαρέλι το πετρέλαιο παραμένει πάνω από 110 δολάρια, γεγονός που φαίνεται και στις τιμές των πρατηρίων.

«Έτσι όπως έγινε η κατάσταση, συμφέρει να παίρνουμε τα μέσα, έχει ανέβει πολύ η βενζίνη» σημείωσε ένας άνδρας, ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείο.

«Γρήγορο δεν είναι, είναι όμως οικονομικό» είπε ένας δεύτερος, που στάθηκε και στην κίνηση στους δρόμους, όπως και άλλο ένα άτομο που δήλωσε: «Κυρίως μέσα, αν βγάλεις το αμάξι κάνεις την ίδια ώρα με τα μέσα».

«Αν θες να πας στη δουλειά σου, θα πάρεις τα μέσα για να μην κάψεις βενζίνη» είπε μία κυρία.