Οι «σατανικοί εραστές» στη Θεσπρωτία: Το έγκλημα που έκανε ταινία ο Θόδωρος Αγγελόπουλος

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου αποτελεί ορόσημο για τον ελληνικό κινηματογράφο καθώς σηματοδοτεί, κατά πολλούς, το σύνορο ανάμεσα στον παλιό και το νέο ελληνικό σινεμά. Η «Αναπαράσταση» βγήκε στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 1970 και στην πορεία της κέρδισε πολλά βραβεία, αρχικά εκείνο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία σε διεθνή φεστιβάλ σε Γερμανία, Ιταλία και ΗΠΑ.

Η υπόθεση της συγκεκριμένης ταινίας, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε την ελληνική επαρχία, στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας και με αφορμή αυτό ο σκηνοθέτης βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να ανοίξει τη βεντάλια παράλληλων κοινωνικών θεμάτων. Αν και στην ταινία έχουν αλλάξει η περιοχή και τα ονόματα, η αφορμή είναι η δολοφονία που έγινε τον Απρίλιο του 1968 στο Πολυνέρι Θεσπρωτίας, όταν μία γυναίκα με τη βοήθεια του εραστή της, σκότωσαν τον άνδρα της και στη συνέχεια επιχείρησαν να σκηνοθετήσουν την εξαφάνισή του, πριν συλληφθούν και εν τέλει καταδικαστούν.

Από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή (30/4/1968)

Μία εξαφάνιση που ήταν δολοφονία...

Τις λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος αλλά και το πώς αυτό αποκαλύφθηκε από την αστυνομία, τις αντλούμε από τον Τύπο της εποχής, που κάλυψε εκτενώς το περιστατικό, με λεπτομέρειες και φωτογραφίες που στις ημέρες μας δύσκολα θα δημοσιεύονταν.

Όλα άρχισαν όταν μετά από το Πάσχα του 1968 η Λαμπρινή Σιώζου δήλωσε στην αστυνομία της εξαφάνιση του κουνιάδου της Χαρίση Πάντου. Την ίδια στιγμή εξέφραζε τη βεβαιότητα πως ο 45χρονος άνδρας που είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Έστρεφε, μάλιστα τις υποψίες, στη συνυφάδα της, σύζυγο του εξαφανισμένου. Για να ενισχύσει τα όσα υποστήριζε, έκανε λόγο και για ερωτικές σχέσεις που είχε η 40χρονη Αγγελική με ένα αγροφύλακα της περιοχής, τον επίσης παντρεμένο Κώστα Τζώρτζη.

Η Αγγελική Πάντου υποστήριζε πως ο άνδρας της είχε φύγει ξανά για τη Γερμανία, ως οικονομικός μετανάστης και μάλιστα παρουσίασε ένα γράμμα που της είχε στείλει, όπως και την ανάληψη μεγάλου χρηματικού ποσού που είχε κάνει από την τράπεζα.

Στην πρώτη τους έρευνα οι αστυνομικοί (για την ακρίβεια χωροφύλακες) επιβεβαιώνουν πως το γράμμα όντως είχε σταλεί από τα Γιάννενα, όπου υποτίθεται ο εξαφανισμένος είχε πάει - και διανυκτερεύσει - ώστε στη συνέχεια να πάρει το λεωφορείο για την Αθήνα.

Η υπόθεση έμοιαζε να είναι... ξεκάθαρη, ωστόσο η Λαμπρινή επέμενε στους ισχυρισμούς της ακόμη και όταν η Αγγελική άρχισε κατηγορεί τη Λαμπρινή ότι ήταν εκείνη που είχε σχέσεις με τον άνδρα της και να αφήνει υπόνοιες πως ίσως εκείνη βρίσκεται πίσω από την εξαφάνισή της.

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Μακεδονία (30/4/1968)

Οι νέες έρευνες και το ολέθριο λάθος

Οι Αρχές ερευνώντας καλύτερα τις καταγγελίες επιβεβαιώνουν πως όντως η Αγγελική είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με τον Τζώτζη, ο οποίος, σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής, δεν ήταν ο μόνος της εραστής. Παράλληλα, διασταύρωσαν πως με το μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε σηκώσει από την τράπεζα ο Χαρίσης Πάντος, αποπλήρωσε ένα χρέος του και του έμειναν ελάχιστα χρήματα τα οποία δεν θα του έφθαναν ούτε για τα ναύλα του ταξιδιού του. Συγκεκριμένα από τις 15.000 δραχμές είχε δώσει τις 13.000 και του είχαν μείνει μόλις 2.000.

Οι έρευνες στράφηκαν στα Ιωάννινα απ' όπου εστάλη το γράμμα. Ο Χαρίσης βρισκόταν στις καταστάσεις του ξενοδοχείου που υποτίθεται πως είχε μείνει. Στο όνομα συζύγου όμως δεν αναφερόταν εκείνο της Αγγελικής, αλλά το όνομα «Όλγα» (σε άλλα δημοσιεύματα αναφέρεται ως Σοφία). Έτσι έλεγαν την πραγματική σύζυγο του Τζώρτζη!

Οι Χωροφύλακες καλούν και τους δύο να παρουσιαστούν στην Ηγουμενίτσα και εκείνοι χτενίζουν όλη την περιοχή. Χαράδρες, σπηλιές, μέχρι και στον κήπο του σπιτιού. Κανένα ίχνος από τον Χαρίση.

Αποφασίζουν να δράσουν με τη μέθοδο της... μπλόφας! Μην ξεχνάμε άλλωστε πως βρισκόμαστε στη Χούντα και κάθε μέθοδος επιτρέπεται από ένστολους. Παίρνουν και τους δύο για ανάκριση, αλλά σε διαφορετικά μέρη. Η πίεση αυξάνεται στην Αγγελική, ενώ την ίδια στιγμή αναφέρουν στον Τζώρτζη πως η γυναίκα ομολόγησε. Εκείνος αιφνιδιάζεται και αρχίζει να την κατηγορεί πως εκείνη σχεδίασε τη δολοφονία του! Την ίδια στιγμή «σπάει» και ομολογεί. «Σκληρή, ασυγκίνητη, ανέκφραστη» έγραφαν οι εφημερίδες.

Ρεπορτάζ στο Έθνος (2/5/1968)

Πώς έγινε το έγκλημα

Οι δυο τους, έχοντας ομολογήσει πλέον, επιστρέφουν στο χωριό για την αναπαράσταση του εγκλήματος. Στις 5 Απριλίου, λοιπόν, όταν ο Χαρίσης επέστρεψε το απόγευμα από το καφενείο άνοιξε την πόρτα και βρήκε μπροστά του το παράνομο ζευγάρι. Ο Τζώρτζης φέρεται να τον ακινητοποίησε και η Αγγελική με μία θηλιά που είχε φτιάξει και είχε αλείψει με λάδι και σαπούνι για να γλιστράει, τον έπνιξε!

«Στην αρχή είπαμε να ρίξουμε το πτώμα στον γκρεμό που είναι μέσα στη σπηλιά. Αλλά ήταν στενό το άνοιγμα της σπηλιάς και έτσι αποφασίσαμε να τον θάψουμε», θα πουν οι δύο δολοφόνοι. Έσκαψαν, λοιπόν, έναν βαθύ λάκκο στην άκρη του κήπου τους, και τον έθαψαν εκεί. Στη συνέχεια αφού έριξαν πολύ χώμα από πάνω και το σκάλισαν φρόντισαν να κρεμμύδια, σκόρδα και δέντρα. Γι αυτό, ο χωροφύλακας που είχε ελέγξει με τσάπα τον κήπο, δεν είχε αντιληφθεί κάτι.

Η Αγγελική άφησε πίσω της 4 παιδιά ορφανά, ενώ και ο Τζώρτζης ήταν πατέρας τριών παιδιών. Καταδικάστηκαν σε ισόβια και σύμφωνα με το βιβλίο «100 εγκλήματα στην Ελλάδα» έμειναν εκεί περίπου 20 χρόνια. Η μεν Αγγελική όταν αποφυλακίστηκε σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, ο δε ο Τζώρτζης έζησε το υπόλοιπο της ζωής του στην αφάνεια.

Ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ακρόπολις (2/5/1968)

«Όπου υπάρχουν γυναίκες αυτά γίνονται»

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις των δύο δολοφόνων, απέναντι στους δημοσιογράφους που είχαν πάει στην Ηγουμενίτσα και τα Ιωάννινα για να καλύψουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ακρόπολις (Πέμπτη, 2/5/1968 σελ. 2) η Αγγελική μετά τη σύλληψή της έλεγε «Όταν θα βγω από δω θα έχω ασχημύνει και δεν θα με θέλει ο Κώστας!».

Οι δυο τους, δεν είχαν πρόβλημα να μιλήσουν στους ανταποκριτές, ωστόσο δεν ήθελαν φωτογραφίες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Έθνος (Πέμπτη, 2/5/1968 σελ. 6) «Ο Τζώρτζης στριφογυρίζει σαν παγιδευμένο θηρίο στο κλουβί του. Δεν θέλει φωτογραφίες όπως και εκείνη,. Αυτός ούτε να μιλήσει θέλει. Όταν έρχεται στο παράθυρο του κελιού του: "Όπου υπάρχουν γυναίκες αυτά γίνονται" μας λεγει επιγραμματικά. Και ο τυφλωμένος από το πάθος του αγροφύλακας ξαναγυρίζει στο βάθος του κελιού του».

Με πληροφορίες από τις εφημερίδες Εθνος, Ακρόπολις, Απογευματινή και Μακεδονία (Απρίλιος-Μάιος 1968)