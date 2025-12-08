Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιούν αυτή την ώρα αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι, συνδικάτα και φοιτητές, ως ένδειξη αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την χώρα.
Όπως φαίνεται σε βίντεο της Orange Press, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετέχουν στην κινητοποίηση ενώ έχει κλείσει το πρώτο τμήμα της Αχαρνών, έξω από το υπουργείο, όπου έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις.
Η Λαμπρινή Χριστογιάννη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων υπουργείου Γεωργίας μιλώντας στη συγκέντρωση ανάφερε μεταξύ άλλων πως: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων» που «παλεύουν ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που από την μια υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και των μονοπωλιακών ομίλων στον αγροδιατροφικό τομέα και από την άλλη εξοντώνει τους μικρομεσαίους παραγωγούς».
Τόνισε πως διακυβεύεται πλέον η ίδια τους η επιβίωση αφού «οι συνέπειες της Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξευτελιστικές τιμές παραγωγού, ο εγκληματικός τρόπος διαχείρισης των ζωονόσων (ευλογιά, πανώλη) με τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου χωρίς τις ανάλογες αποζημιώσεις, το κυβερνητικό σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η γενική απληρωσιά, οι ληστρικές τραπεζικές πιέσεις, η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους απέναντι στις μεγάλες φυσικές καταστροφές και η συστηματική υποβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο, στερούν το δικαίωμα να μείνουν στον τόπο τους και να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά και την παραγωγή τους».
- Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
- «Ούτε που πρόλαβα να τη δω», λέει ο 23χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τους «τιμωρούς των παιδεραστών»
- Έλενα Παπαρίζου: Εκτός The Voice τις επόμενες μέρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - Ποιος την αντικαθιστά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.