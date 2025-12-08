Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιούν αυτή την ώρα αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι, συνδικάτα και φοιτητές, ως ένδειξη αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την χώρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο της Orange Press, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετέχουν στην κινητοποίηση ενώ έχει κλείσει το πρώτο τμήμα της Αχαρνών, έξω από το υπουργείο, όπου έχουν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

Η Λαμπρινή Χριστογιάννη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων υπουργείου Γεωργίας μιλώντας στη συγκέντρωση ανάφερε μεταξύ άλλων πως: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων» που «παλεύουν ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που από την μια υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων και των μονοπωλιακών ομίλων στον αγροδιατροφικό τομέα και από την άλλη εξοντώνει τους μικρομεσαίους παραγωγούς».

Τόνισε πως διακυβεύεται πλέον η ίδια τους η επιβίωση αφού «οι συνέπειες της Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξευτελιστικές τιμές παραγωγού, ο εγκληματικός τρόπος διαχείρισης των ζωονόσων (ευλογιά, πανώλη) με τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου χωρίς τις ανάλογες αποζημιώσεις, το κυβερνητικό σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η γενική απληρωσιά, οι ληστρικές τραπεζικές πιέσεις, η επιλεκτική ανικανότητα του κράτους απέναντι στις μεγάλες φυσικές καταστροφές και η συστηματική υποβάθμιση της ζωής στην ύπαιθρο, στερούν το δικαίωμα να μείνουν στον τόπο τους και να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά και την παραγωγή τους».