Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια για τους συλληφθέντες της πορείας Γρηγορόπουλου

Σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οι 13 συλληφθέντες από τα χθεσινά επεισόδια στην πορεία μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, οδηγούνται στην Ευελπίδων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί νέο κάλεσμα για συγκέντρωση στις 7 μ.μ. στην οδό Μεσολογγίου, στα Εξάρχεια.

Χθες, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα πορείες και συγκεντρώσεις στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η ημέρα ξεκίνησε με ειρηνική πορεία περίπου 300 ατόμων από τα Προπύλαια, ενώ το απόγευμα περίπου 5.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους. Ωστόσο, η πορεία κατέληξε σε επεισόδια.

Συλλήψεις και προσαγωγές

Περίπου στις 20:05, ομάδα 400 ατόμων, εφοδιασμένων με καδρόνια και αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιτέθηκε σε διμοιρίες των ΜΑΤ στη συμβολή Πανεπιστημίου και Εμμ. Μπενάκη. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών, διαλύοντας τις ομάδες και προχωρώντας σε συλλήψεις.

Συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα για συμμετοχή στην επίθεση, ενώ από ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα, προσήχθησαν 54 άτομα. Από αυτούς, 4 συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η ΕΛΑΣ έκανε λόγο για ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό με στόχο τη διαφύλαξη του ειρηνικού χαρακτήρα των εκδηλώσεων και την προστασία των συμμετεχόντων. Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.