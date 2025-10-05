Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στην Πανόρμου: Απάντηση στην εκδήλωση της πρεσβείας του Ισραήλ

Κινητοποίηση ενάντια στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Πανόρμου, σε ένδειξη υποστήριξης προς την μαρτυρική Παλαιστίνη.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν οργανώσεις και συλλογικότητες που στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό. «Κλούβες» των ΜΑΤ καθώς και πολυάριθμες διμοιρίες έχουν κλείσει τον δρόμο και δεν επιτρέπουν στους διαδηλωτές να κινηθούν προς την Ισραηλινή πρεσβεία, μεταφέρει το Orange Press.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης από τις 5 το απόγευμα συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, την οποία διοργανώνει η σιωνιστική οργάνωση Israel-Greece Friendship Association.

Παλαιστίνη: Επέτειος για τη «μαύρη ημέρα» της εισβολής του Ισραήλ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας σημαίες της Ελλάδας και του Ισραήλ, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα και στη συνέχεια έψαλαν τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών.

Οι συγκεντρωμένοι στην πρεσβεία δεν αναφέρθηκαν στους άνω των 65.000 νεκρών Παλαιστίνιων αμάχων που έχει σκοτώσει το Ισραήλ, από την επομένη εκείνης της ημέρας και μέχρι σήμερα.

