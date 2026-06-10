Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες υγείας από νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που προκήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ, αντιδρώντας στον αποκλεισμό ειδικοτήτων από την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) με βάση το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση.

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Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί εργαζόμενους «πολλών ταχυτήτων», καθώς επαγγέλματα που ήδη αναγνωρίζονται ως βαρέα και ανθυγιεινά στον ιδιωτικό τομέα ή προβλέπονται από τον κανονισμό του ΙΚΑ, εξαιρούνται από τη νέα ρύθμιση.

«Αδικία χωρίς προηγούμενο»

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ γιατί συντελείται μια χωρίς προηγούμενο αδικία σε εργαζόμενους που δουλεύουν σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες στα κρατικά νοσοκομεία», δήλωσε στο Orange Press Agency η Βούλα Πάκου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΚΑΤ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εργασίας «αποκλείει επί της ουσίας εργαζόμενους που στον ιδιωτικό τομέα είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα», κατονομάζοντας μεταξύ άλλων τεχνολόγους ακτινολογίας, εργαζόμενους στα ιατρικά εργαστήρια, φυσιοθεραπευτές, τραυματιοφορείς και προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και οι νοσηλευτές που εντάσσονται στα ΒΑΕ καλούνται να επιβαρυνθούν με πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές. «Είναι αυτονόητο να μην εργάζεται ο νοσηλευτής ή ο ακτινολόγος μέχρι τα 67 έτη», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας Γιάννης Νάζος υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της επαφής με τους ασθενείς. «Ερχόμαστε σε επαφή με όλους τους ασθενείς, όπως και οι νοσηλευτές. Όταν κάνουμε μια ακτινογραφία θώρακος σε ένα επείγον περιστατικό με αιμόπτυση, δεν ξέρουμε τι έχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε παρόμοιο τόνο, η Αγγελική Μπλίκα, τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο Συγγρός, εξήγησε ότι η καθημερινή της εργασία περιλαμβάνει αιμοληψίες, χειρισμό βιολογικών και δυνητικά μολυσματικών υλικών, καθώς και εργαστηριακών αναλυτών. «Πρέπει να μπούμε όλοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλες οι ειδικότητες που έχουν να κάνουν με τον χώρο της υγείας. Το άγχος και το στρες είναι καθημερινά, τόσο για τη διαχείριση των ασθενών όσο και για τον χειρισμό των υλικών και των αναλυτών», σημείωσε.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν την ένταξη όλων των ειδικοτήτων που προβλέπονται από τον κανονισμό ΒΑΕ του ΙΚΑ και το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη, κάνοντας λόγο για ζήτημα ίσης μεταχείρισης και αναγνώρισης των συνθηκών εργασίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία.