Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»

Πολύ θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την Ιταλία και συγκεκριμένα από το Τορίνο και την κλινική μεταμοσχέσεων, που νοσηλεύεται ο 15χρονος Δημήτρης από το Μέτσοβο.

Ο νεαρός έκανε μεταμόσχευση ήπατος, μετά τη θερμοπληξία που υπέστη και παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο πατέρας του παιδιού είπε πως πλέον ο γιος του μιλάει και τρώει ενώ ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε στον Alpha πως θα πάρει σύντομα εξιτήριο.

«Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την Εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας. Το παιδί άρχισε να μιλάει, να τρώει. Δόξα τω Θεό. Όλα καλά, όλα καλά», είπε ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη.

Ο νεαρός έκανε μεταμόσχευση και όταν άνοιξε τα μάτια του «ήταν η γυναίκα μου εκεί, ρώτησε πού είναι ο μπαμπάς, είπε και άλλα λογάκια αρκετά». Ο πατέρας ευχαρίστησε «όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά» καθώς επίσης και το παιδί που έδωσε ζωή στον γιο του με τον θάνατό του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος».

Είπαν στον Δημήτρη ότι είχε ένα θέμα και «είναι λίγο μπερδεμένος», ωστόσο δεν γνωρίζει για τη μεταμόσχευση.

«Χάρη στις προσευχές όλης της κοινωνίας, όλης της Ελλάδας, δόξα τω Θεό είμαστε καλά. Πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κανένα βοήθημα, κανένα σωληνάκι, τίποτα. Όπως ακριβώς το είπατε: θαύμα», κατέληξε.



