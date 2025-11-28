Συγκινημένος ο Νίκος Χαρδαλιάς στα εγκαίνια του χριστουγεννιάτικου χωριού: «Η σκέψη μας σε όσους είναι μακριά μας»

Το χριστουγεννιάτικο χωριό εγκαινιάστηκε με συγκίνηση και αισιοδοξία, καθώς ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τον ανοιχτό χαρακτήρα των εκδηλώσεων και την κοινωνική διάσταση της γιορτής. «Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, κάθε μέρα, με ελεύθερη πρόσβαση, θα γιορτάσουμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, ο κ. Χαρδαλιάς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του, καλώντας τους πολίτες να μοιραστούν ζεστασιά και αλληλεγγύη με όσους έχουν ανάγκη.

Μιλώντας από την εξέδρα ο κ. Χαρδαλιάς -που προ ημερών κήδεψε τον πατέρα του Γιώργο Χαρδαλιά- «λύγισε» όταν είπε:

«Ας υποδεχθούμε αυτές τις γιορτές με ένα μοναδικό αίσθημα αλληλεγγύης, ας βγούμε στις γειτονιές μας, ας συναντηθούμε με ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη την αγκαλιά μας, τη ζεστασιά μας, τον καλό μας λόγο και την οποιαδήποτε δική μας βοήθεια.

Ας υποδεχθούμε τις γιορτές με τη σκέψη σε όλους αυτούς που αγαπάμε, είτε είναι κοντά μας είτε λείπουν μακριά μας».

Κλείνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως «το κλίμα των Χριστουγέννων μας φέρνει όλους ακόμα πιο κοντά», ευχόμενος «χρόνια πολλά και καλή αρχή σε όλους».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής: Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Locomondo και Gadjo Dilo. Την αλλαγή του χρόνου θα σηματοδοτήσει ένα μεγάλο πάρτι με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito.

Παράλληλα, λειτουργεί υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καρουζέλ και 40 ξύλινα σπιτάκια με χειροποίητες δημιουργίες και γευστικές προτάσεις. Σύμφωνα με το Orange Press Agency, οι διοργανωτές δίνουν έμφαση στο κοινωνικό μήνυμα των ημερών: «Οι γιορτές μας φέρνουν πιο κοντά».