Συγκίνησαν Αλεξίου, Νταλάρας με τους επικήδειους στο τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα: «Καλό ταξίδι μάνα»

Όπως άρμοζε σε μία από τους «στυλοβάτες» του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα αποχαιρέτησαν με τον λόγο τους δύο ακόμα τεράστιοι καλλιτέχνες, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας.

Με τα στόματά τους σφιγμένα και συγκρατώντας τα δάκρυά τους, οι δύο μεγάλοι τραγουδιστές είπαν τα δικά τους «αντίο», βασισμένα τόσα σε προσωπικά τους βιώματα με τη Μαρινέλλα, αλλά και στεκόμενοι στο τεράστιο έργο της.

Η Χαρούλα Αλεξίου ανέφερε στον λόγο της: «Μέσα στη γλύκα του φθινοπώρου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας στο Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί, στη σκιά της Ακρόπολης, στη σκιά του Παρθενώνα διάλεξες Μαρινέλλα αρχόντισσά μας, να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου».

Αλεξίου για Μαρινέλλα: «Είμαστε όλοι εδώ να σε τιμήσουμε»

«Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου, έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου.

Ο κόσμος που σε λάτρευε όμως δεν σε άφηνε να φύγεις, δεν σου επέτρεπε να τον αφήσεις, περίμενε να επιστρέψεις γιατί έτσι τον είχε μάθει, να παίζεις μαζί του με τα πήγαινε - έλα σου. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν».

Νταλάρας: «Με εσένα Μαρινέλλα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

«Μαρινέλλα μου, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια και γιατί να τα πω άλλωστε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει και δεν ξέρει τα τραγούδια σου, την ιστορία σου, την περιπετειώδη πορεία σου που δεν ήταν καθόλου εύκολη;

Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα, ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από εσένα και έπειτα, όταν μου μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε, και μετά για τη Χαρούλα μας.

Θέλω ακόμα να σου θυμίσω σαν μουσικός ότι κατάφερες κάτι απίστευτο: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες και να είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι, αν φύγει η φωνή σου από τα τραγούδια που τραγουδάς, δεν θα είναι ίδια.

Όταν σε ρώτησα "βρε μάνα πώς τα κάνεις όλα αυτά, πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο", μου απάντησες "η ανάγκη αγόρι μου". Μαρινέλλα, εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου τον περασμένο Σεπτέμβριο, σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μίνως Βολανάκης πριν από χρόνια.

Προχθές όμως Μαρινέλλα, για εμένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου», ανέφερε με εμφανή συγκίνηση ο Γιώργος Νταλάρας και απευθυνόμενος στην κόρη της Τζωρτίνα και στα εγγόνια της είπε να είναι περήφανοι για εκείνη, όπως ήταν και η Μαρινέλλα για αυτούς. «Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου κι αν πας» κατέληξε ο ερμηνευτής.

Πλήθος επωνύμων στην Μητρόπολη

Μήνυμα όπως ο Θεός αναπαύσει την ψυχή της Μαρινέλλας απηύθυνε κι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Το παρών στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κι η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασιλη.

Από τη Μητρόπολη πέρασε σχεδόν το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και πολιτικοί και προσωπικότητες της κοινωνικής κι οικονομικής ζωής. Από τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χάρις Αλεξίου, τον Σταμάτη Φασουλή, τον Λάκη Λαζόπουλο και τον Γιώργο Κιμούλη, τους συνθέτες Γιώργο Χατζηνάσιο και Μίνω Μάτσα, τον Μανώλη Μητσιά, την Πεγκυ Ζήνα και την Έλλη Κοκκινου, έως τη Μαριάννα Λάτση, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από νωρίς η Μητρόπολη είχε κατακλυσθεί από στεφάνια που είχαν στείλει και επιφανείς ιδιώτες εις μνήμην της Μαρινέλλας, αν και η οικογένειά της αντί στεφάνων είχε ενημερώσει πως επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

