Επεισόδιο με Ελένη Λουκά στην κηδεία της Μαρινέλλας: Ξαπλώθηκε μπροστά στη Μητρόπολη φωνάζοντας «ειδωλολατρεία»

Η Ελένη Λουκά «έσπασε» τη σιωπή που επικρατούσε μετά τη μεταφορά της σορού της Μαρινέλλας από το παρεκκλήσι στη Μητρόπολη.
Ξεφεύγοντας από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η Ελένη Λουκά ξαπλώθηκε στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης φωνάζοντας για «ειδωλολατρία».
Το περιστατικό καταγράφτηκε από την κάμερα της ΕΡΤ όπου είχε live μετάδοση εκείνη την ώρα από τη Μητρόπολη.
Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο για να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της τελετής χρειάστηκε να απομακρύνουν την Ελένη Λουκά για να μην διαταρραχθεί το κλίμα συγκίνησης.
