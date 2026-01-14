Συγκίνηση στην Ημέρα Μνήμης για τους πεσόντες του ΕΚΑΒ: «Είναι όλοι αξέχαστοι»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας τίμησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στην Κεντρική του Υπηρεσία στην Αθήνα, την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη».

Πρόκειται για την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στους διασώστες, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς του ΕΚΑΒ που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Το στίγμα της ημέρας έδωσε με δήλωσή του στο Orange Press Agency ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ, Απόστολος Δάμκαλης, τονίζοντας: «Αυτή η ημέρα είναι πολύ σημαντική για εμάς στο ΕΚΑΒ, δεδομένου ότι δεν είναι όλοι οι ήρωες αθάνατοι, αλλά είναι αξέχαστοι. Εμείς σήμερα τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι διασώστες, είτε νοσηλευτές, είτε γιατροί του ΕΚΑΒ, που δεν γύρισαν ποτέ πίσω στο σπίτι τους. Τιμούμε όλους αυτούς που έβαλαν τη ζωή του συνανθρώπου τους πάνω από τη δική τους».

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί ορόσημο μνήμης για την οικογένεια του ΕΚΑΒ, με σημείο αναφοράς την τραγική 14η Ιανουαρίου 2001. Τότε, κατά την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ ανοικτά του Σουνίου —στην πρώτη από τις τρεις συνολικά πτώσεις εναέριων μέσων του Οργανισμού— χάθηκαν η Ιατρός Αεροδιακομιδών Σοφία Μπεφόν, ο Νοσηλευτής Γιώργος Λεβεντζώνης, ο κυβερνήτης Antonio Vaccari, ο συγκυβερνήτης Παναγιώτης Καταβέλης και ο ασθενής Αγαπητός Βαρκάδος. Έκτοτε, η ημέρα αυτή τιμά τη μνήμη τους, μαζί με εκείνη όλων όσοι υπηρέτησαν την ίδια αποστολή και έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, οι Υφυπουργοί Υγείας κ.κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτριος Βαρτζόπουλος, καθώς και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, προσδίδοντας με την παρουσία τους τον δέοντα θεσμικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από εκπροσώπους των εργαζομένων, αναδείχθηκε το μήνυμα ότι οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ αποτελούν τους προασπιστές της ανθρώπινης ζωής, ξεπερνώντας καθημερινά τα όριά τους με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τομέα των αεροδιακομιδών από την Υπεύθυνη ιατρό κ. Αννέλα Μαριόλα, η οποία τίμησε τη μνήμη των χαμένων συναδέλφων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη των μέσων διάσωσης.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, ο Πρόεδρος της Βουλής απένειμε τιμητικό έπαινο στην οικογένεια του διασώστη της Ομάδας Μοτοσυκλετών Άμεσης Επέμβασης, Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος τον περασμένο Οκτώβριο σε τροχαίο στην Αθήνα. Τιμώντας τη μνήμη του, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Γεώργιος Χαραλάμπους, ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ονομαστεί η βάση της Ομάδας Μοτοσυκλετών στην Κεντρική Υπηρεσία προς τιμήν του εκλιπόντος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών σε αφυπηρετήσαντες ιατρούς και διασώστες, ως ελάχιστη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους. Παρέστησαν επίσης οι Αντιπρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής και Πειραιώς (κ. Όλγα Μπαλαούρα, κ. Ολυμπία Χριστοφιλέα, κ. Δημήτριος Δρόσος), εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εκκλησίας και των κομμάτων, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης, καθώς και συγγενείς των πεσόντων και πλήθος εργαζομένων του Οργανισμού.